Чемпионат мира — 2025, гандбол: расписание игрового дня 27 ноября

Чемпионат мира — 2025, гандбол: расписание игрового дня 27 ноября
Сегодня, 27 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 27 ноября (время московское):

  • 20:00. Группа А. Румыния – Хорватия;
  • 20:00. Группа B. Швейцария – Иран;
  • 20:00. Группа G. Бразилия – Куба;
  • 20:00. Группа H. Ангола – Казахстан;
  • 22:30. Группа А. Дания – Япония;
  • 22:30. Группа B. Венгрия – Сенегал;
  • 22:30. Группа G. Швеция – Чехия;
  • 22:30. Группа H. Норвегия – Южная Корея.

Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
