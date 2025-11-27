Чемпионат мира — 2025, гандбол: расписание игрового дня 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 27 ноября (время московское):

20:00. Группа А. Румыния – Хорватия;

20:00. Группа B. Швейцария – Иран;

20:00. Группа G. Бразилия – Куба;

20:00. Группа H. Ангола – Казахстан;

22:30. Группа А. Дания – Япония;

22:30. Группа B. Венгрия – Сенегал;

22:30. Группа G. Швеция – Чехия;

22:30. Группа H. Норвегия – Южная Корея.

Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.