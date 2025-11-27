Международная федерация дзюдо вернула россиянам право участвовать в соревнованиях с флагом

Исполком Международной федерации дзюдо вернул российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом сообщает официальный релиз организации, размещённый на сайте.

«Международная федерация дзюдо (IJF) с ответственностью прошла через период значительного геополитического давления, обеспечив сохранение единства семьи дзюдо, а также безопасность и справедливость соревнований для всех спортсменов всех стран.

В связи с недавними событиями, включая восстановление полного национального представительства для белорусских спортсменов, IJF считает целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях. Россия исторически была ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что её полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы IJF: справедливость, инклюзивность и уважение.

IJF по-прежнему привержена равному отношению ко всем своим членам без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией и спортивными принципами, которые гласят, что спорт должен практиковаться и представляться без какой-либо дискриминации. Спорт — это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях. Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг — защищать спорт и наших спортсменов.

Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать площадкой для геополитических планов. Решение о восстановлении полного национального представительства отражает уверенность IJF в своих этических принципах, а также в силе и целостности этого вида спорта.

Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы вновь разрешить российским спортсменам соревноваться под национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби 2025 года. Это решение подтверждает роль IJF как подлинно глобальной федерации и усиливает её приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению.

Дзюдо как вид спорта всегда способствует дружбе, уважению, солидарности и миру», — сообщает опубликованный на сайте Международной федерации дзюдо релиз.