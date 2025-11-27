Скидки
Глава Федерации дзюдо России оценил допуск россиян до международных стартов под флагом

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик прокомментировал решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть россиянам право участвовать в соревнованиях под национальным флагом, назвав его мужественным и справедливым.

«Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение. Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага.

Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость. Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами. Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле — это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF.

Мы гордимся тем, что являемся частью этой международной спортивной семьи, которая поддержала решение. И ждём, что национальные федерации и страны также его поддержат. А те, кто забыл, вспомнят, ради каких целей существует спорт, помимо воспитания силы», – приводит слова Соловейчика ТАСС.

