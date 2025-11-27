Дзюдоист Тасоев прокомментировал решение IJF разрешить России выступать с флагом и гимном

Двукратный чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев прокомментировал новость о том, что Международная федерация дзюдо приняла решение допустить россиян до участия в турнирах под национальным флагом.

«Мы узнали буквально недавно. Сейчас мы в Японии, готовимся к старту Гранд-шлема. Как раз закончилась тренировка, и главный тренер нас поздравил с возвращением флага и гимна. Мы все начали друг друга поздравлять, очень порадовались.

Мы не первый день на международной арене. Раньше вопросов было больше. Я имею в виду номера и нашивки на спине — не все понимали. Бывало неприятно. Слава богу, вернули. Спасибо большое Международной федерации дзюдо, что сделали такой шаг навстречу», — сказал Тасоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.