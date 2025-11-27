Сборная России выиграла общекомандный зачёт Первенства и чемпионата Европы по муайтай

На Первенстве и чемпионате Европы по муайтай в Греции сборная России завоевала 84 медали – 46 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых.

Россияне с большим отрывом победили в общекомандном зачёте. Вторыми с 15 медалями высшей пробы стали украинцы, а тройку призёров замкнула Греция, взявшая 10 золотых наград.

В Афинах российские спортсмены выступили под эмблемой Федерации муайтай России. Допуск от Международной федерации муайтай (IFMA) прокомментировал президент Федерации муайтай России и директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин:

«В течение последних трёх лет российские спортсмены выступали на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе. Все это время мы находились в постоянном диалоге с Международной федерацией, увеличивая своё представительство в комитетах и комиссиях IFMA. Итогом нашей планомерной работы стало письмо за подписью генерального директора IFMA Чариссы Тайнан, которое было разослано всем федерациям, входящим в Международную ассоциацию муайтай».

На Первенстве и чемпионате Европы в Греции российская команда, состоящая из 96 спортсменов из 31 региона страны, была представлена во всех возрастных категориях от 10 до 40 лет.

По итогам соревнований сборная России подтвердила статус континентального и мирового лидера в муайтай и получила награду лучшей команды чемпионата Европы.

Итоги выступления российских спортсменов с символикой федерации на чемпионате Европы подвёл министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярёв.

«Под национальным флагом смогут выступать и российские паралимпийцы в тех дисциплинах, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Впереди много работы по полному восстановлению прав российских спортсменов на мировой арене, но ряд важных шагов уже сделан», – заявил Дегтярёв.

Сегодня стало известно, что сборная России по дзюдо получила разрешение выступать под национальным флагом.