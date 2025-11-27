Тренер сборной России Макаров высказался о решении IJF вернуть дзюдоистам флаг и гимн

Главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров высказался о решении Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам флаг и гимн на международных соревнованиях.

— В какой форме сейчас наши спортсмены?

— Замечательно все поживают. Только что закончилась тренировка — скоро начнётся взвешивание для ребят и девчат, кто выступает в первый день соревнований. Турнир достаточно серьёзный. Представлены 52 страны, больше 370 спортсменов — это очень хорошо для Гранд-шлема. Оно и понятно, потому что после чемпионата мира прошло много времени. Те, кто там выступал, успели отдохнуть и соскучиться. Поэтому в Абу-Даби у нас такой представительный турнир.

Помимо этого, у нас хорошая новость! В IJF официально приняли решение, что на этом турнире мы будем выступать под своим флагом, гимном и будем представлять свою страну и родину. Ура, товарищи! Будем надеяться, что будут поводы и гимн послушать, и на подиум запрыгнуть, и аплодировать, — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.