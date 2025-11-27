Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Городецкий оценил шансы Есипенко на высокие результаты на турнире претендентов

Городецкий оценил шансы Есипенко на высокие результаты на турнире претендентов
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий прокомментировал результат выступления российского шахматиста Андрея Есипенко на минувшем Кубке мира, где Есипенко занял третье место, а также оценил его шансы на достижение высоких результатов на турнире претендентов, на который шахматист отобрался по итогам Кубка мира.

«Андрей — красавец! Он прошёл очень сильного немца Винсента Каймера, отомстил за Даниила Дубова, обыграв Сэма Шенкленда из США, да и вообще показывал очень неплохую игру. Но два года назад он тоже великолепно играл и до последнего претендовал на Претендентский. Тогда в «Большой швейцарке» в последнем туре его устраивала ничья, но он уступил Анишу Гири. Здесь случился несчастный случай в партии с Вэем И, где он в практически выигранной позиции сначала упустил перевес, а потом и вовсе оставил под боем ладью. К счастью, он отогнал от себя дурные мысли, что это злой рок, что ему не суждено пробиться в турнир претендентов. То, как уверенно после такого поражения Андрей сыграл в матче за третье место, — это очень круто.

Ну и отметим, что здесь важную роль внезапно сыграл футбол: Есипенко рассказал, что после поражения от Вэя И он выпил немного пива и пошел смотреть матч «Арсенал» — «Тоттенхэм». «Арсенал» выиграл, Андрей остался доволен исходом — повезло, что Есипенко болеет именно за этот клуб (улыбается).

Ждать ли от Андрея прорывного результата в Претендентском? Ну, иллюзий быть не должно: бороться за первое место будет практически нереально. Андрей объективно выше классом ровно одного участника — немца Блюбаума. Все остальные Есипенко обходят и по рейтингу, и по достижениям. Чего говорить, даже на Кубке мира у Андрея был 27-й рейтинг!

Его выход в Претенденты — уже грандиозный успех. Любой результат от 50% очков и выше для Андрея будет хорошим. Учитывая, как блёкло в последнее время выступает чемпион мира Гукеш, сразу несколько претендентов будут втройне «рыть землю» в предстоящем на Кипре турнире. И Каруана, и Накамура, и Прагнанандха понимают, что это более чем реальный шанс завоевать титул. Эта тройка — явные фавориты. Если Андрею удастся попасть в топ-3, это будет что-то невероятное», — приводит слова Городецкого Sport24.

Материалы по теме
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android