Городецкий оценил шансы Есипенко на высокие результаты на турнире претендентов

Экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий прокомментировал результат выступления российского шахматиста Андрея Есипенко на минувшем Кубке мира, где Есипенко занял третье место, а также оценил его шансы на достижение высоких результатов на турнире претендентов, на который шахматист отобрался по итогам Кубка мира.

«Андрей — красавец! Он прошёл очень сильного немца Винсента Каймера, отомстил за Даниила Дубова, обыграв Сэма Шенкленда из США, да и вообще показывал очень неплохую игру. Но два года назад он тоже великолепно играл и до последнего претендовал на Претендентский. Тогда в «Большой швейцарке» в последнем туре его устраивала ничья, но он уступил Анишу Гири. Здесь случился несчастный случай в партии с Вэем И, где он в практически выигранной позиции сначала упустил перевес, а потом и вовсе оставил под боем ладью. К счастью, он отогнал от себя дурные мысли, что это злой рок, что ему не суждено пробиться в турнир претендентов. То, как уверенно после такого поражения Андрей сыграл в матче за третье место, — это очень круто.

Ну и отметим, что здесь важную роль внезапно сыграл футбол: Есипенко рассказал, что после поражения от Вэя И он выпил немного пива и пошел смотреть матч «Арсенал» — «Тоттенхэм». «Арсенал» выиграл, Андрей остался доволен исходом — повезло, что Есипенко болеет именно за этот клуб (улыбается).

Ждать ли от Андрея прорывного результата в Претендентском? Ну, иллюзий быть не должно: бороться за первое место будет практически нереально. Андрей объективно выше классом ровно одного участника — немца Блюбаума. Все остальные Есипенко обходят и по рейтингу, и по достижениям. Чего говорить, даже на Кубке мира у Андрея был 27-й рейтинг!

Его выход в Претенденты — уже грандиозный успех. Любой результат от 50% очков и выше для Андрея будет хорошим. Учитывая, как блёкло в последнее время выступает чемпион мира Гукеш, сразу несколько претендентов будут втройне «рыть землю» в предстоящем на Кипре турнире. И Каруана, и Накамура, и Прагнанандха понимают, что это более чем реальный шанс завоевать титул. Эта тройка — явные фавориты. Если Андрею удастся попасть в топ-3, это будет что-то невероятное», — приводит слова Городецкого Sport24.