«Я тренер-максималист». Покровская — о взаимоотношениях с подопечными и коллегами

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своих взаимоотношениях с подопечными на тренировках, назвав себя тренером-максималистом, а также заявила, что со взрослыми коллегами работает более уважительно и менее строго.

— Ваше знаменитое высказывание: «Через ненависть к тренеру спортсмен добивается чего-то в жизни». Почему так?

— Я никогда не уговаривала: «Машенька, ну давай сделаем ещё раз. Машенька, ну пожалуйста». Не жалела никогда во время тренировок. Я их жалею, когда они болеют, когда заканчивают спорт и приходят ко мне за советами. Но на тренировке так нельзя.

— Почему?

— Я всё это время вела группу. В дуэте, в соло — совершенно по-другому. Это камерная работа, близкое общение. А в группе их много, надо всех приводить в чувства. И окрик, и даже грубое слово бывает. Что же делать? Я тренер-максималист.

— Спортсменки обижаются?

— Обида сплошная! Но это человеческий фактор. Её, во-первых, заставляют работать. Ей говорят кучу замечаний. И когда она их не исправляет, доходит вплоть до того, что её обижают, обзывают. Возникает протест. Сильная спортсменка в этот момент будет доказывать, что она не такая, как ей сказали. Она добьётся и докажет, что она другая.

— Когда накричите на кого-то или обзовёте, самой потом не тяжело?

— Ой, я всегда переживаю. Во-первых, я никогда не умела увольнять людей. Во-вторых, я строга только со спортсменами. Со своим рабочим коллективом я совсем по-другому общаюсь. Поэтому со мной очень долгое время работали Катя Пискарёва, Лена Грызунова, Галина Галкина. Я умею работать со взрослыми людьми уважительно. Я же не могу их заставлять. А спортсмены — другое дело. Моя дочка всегда удивляется: «Ну мама, ты такая на бортике, а в жизни вдруг превращаешься в такую мягкую». Видимо, устаю на бортике быть такой, — приводит слова Покровской «РИА Новости Спорт».