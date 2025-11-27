Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова признаны спортсменами года в России

Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмены года.

В 2025 году Кирилл Пригода принимал участие на чемпионате мира в Сингапуре, где выиграл две золотые медали (смешанная комбинированная эстафета и мужская комбинированная эстафета) и серебро в личном заплыве (50 м брассом). Яна Бурлакова побеждала на чемпионате Европы (спринт), а также взяла серебряную медаль чемпионата мира (гит 1 км).

Кириллу Пригоде 29 лет, он является многократным чемпионом мира на короткой воде. 25-летняя Яна Бурлакова — чемпионка мира 2024 года.