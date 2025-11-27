Президент ФДР Соловейчик прокомментировал решение IJF вернуть россиянам гимн и флаг

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик высказался о решении Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам флаг и гимн на международных соревнованиях.

«Получение права выступать нашим спортсменам под флагом России — это значимое и историческое событие не только для дзюдо, но и для всего российского спорта. Это признание правильности нашей спортивной политики. Конечно, другие федерации могут последовать этому примеру, проявив такую же решительность, как Международная федерация дзюдо. Это будет справедливо и соответствовать принципам олимпийского движения, согласно которым спорт должен служить делу мира.

Решение было принято директоратом Международной федерации дзюдо. Не знаю, как проходило голосование, но уверен, что поддержали все. Между национальными федерациями не было проблем. У нас всегда дружеские и взаимоуважительные отношения. Решение Олимпийского комитета было воспринято негативно многими федерациями.

К сожалению, политика стран и некоторых спортивных федераций не способствовала укреплению дружеских связей. Однако федерации как общественные организации всегда были на нашей стороне. Сейчас Международная федерация приняла мужественное решение, сделав прорыв. Это даёт веру всем нашим спортсменам в то, что справедливость существует, верить в то, что они могут со своим флагом и аббревиатурой Россия выступать на соревнованиях. Это пример того, как надо вести себя в соответствии с принципами олимпийского движения», — сказал Соловейчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.