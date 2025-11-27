Скидки
Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер после длительной болезни

Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер после длительной болезни
Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России в телеграм-канале.

«Он долгое время боролся с болезнью, и она забрала его. Я успела с ним попрощаться и сказать главные слова: «Спасибо за всё». Тренер отдаёт всего себя, он часто ставит свою жизнь на задний план, чтобы вырастить не своих детей. И многие качества во мне сейчас сформированы благодаря этому человеку. Он не нравился всем, но он всегда добивался своего, не сомневаясь, что он это сделает», — написала в соцсетях пловчиха Дарья Муллакаева, которую тренировал Шалагин.

