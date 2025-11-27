Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер после длительной болезни

Заслуженный тренер России по плаванию Дмитрий Шалагин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России в телеграм-канале.

«Он долгое время боролся с болезнью, и она забрала его. Я успела с ним попрощаться и сказать главные слова: «Спасибо за всё». Тренер отдаёт всего себя, он часто ставит свою жизнь на задний план, чтобы вырастить не своих детей. И многие качества во мне сейчас сформированы благодаря этому человеку. Он не нравился всем, но он всегда добивался своего, не сомневаясь, что он это сделает», — написала в соцсетях пловчиха Дарья Муллакаева, которую тренировал Шалагин.