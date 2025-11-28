Скидки
Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты игрового дня 27 ноября

Комментарии

В четверг, 27 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Результаты 27 ноября:

  • группа А. Румыния – Хорватия — 33:24;
  • группа B. Швейцария – Иран — 34:9;
  • группа G. Бразилия – Куба — 41:20;
  • группа H. Ангола – Казахстан — 38:20;
  • группа А. Дания – Япония — 36:19;
  • группа B. Венгрия – Сенегал — 26:17;
  • группа G. Швеция – Чехия — 31:23;
  • группа H. Норвегия – Южная Корея — 34:19.

Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Таблица ЧМ-2025 по гандболу
