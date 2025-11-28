Чемпионат мира — 2025, гандбол: расписание игрового дня 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Пройдут матчи 1-го и 2-го туров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 2-й тур. Расписание 28 ноября (время московское):

20:00. Группа С. Уругвай – Германия;

20:00. Группа D. Парагвай – Черногория;

22:30. Группа С. Сербия – Исландия;

22:30. Группа D. Испания – Фарерские острова.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 28 ноября (время московское):

20:00. Группа Е. Австрия – Египет;

20:00. Группа F. Польша – Китай;

22:30. Группа Е. Нидерланды – Аргентина;

22:30. Группа F. Франция – Тунис.

Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.