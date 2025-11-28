Губерниев: мы видим поступательное движение по возвращению России флага и гимна в спорте

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам флаг и гимн на международных соревнованиях.

«Не может же вечно продолжаться то или иное? Поступательное движение по возвращению флага и гимна мы видим в летних видах спорта. К сожалению, вообще никакого возвращения в любом виде мы не видим в лыжах и биатлоне, в целом ряде других зимних видов спорта. Но вода камень точит, под лежачий, как известно, не течёт. Это важное решение!

Возвращение флага и гимна федерации дзюдо — прецедент, который, безусловно, будет постепенно распространяться на разные другие федерации. Но вопрос — с какой скоростью? Это, безусловно, обнадёживающий знак. Скорее — обнадёживающая запятая. Точки не будет даже тогда, когда будут достигнуты масштабные договорённости. Думаю, когда они будут достигнуты, мы в течение трёх дней вернёмся с флагом и гимном», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.