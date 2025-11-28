Скидки
Главный тренер мужской сборной по шахматам оценил выступление россиян на Кубке мира

Главный тренер мужской сборной России по шахматам Александр Рязанцев оценил выступление российских гроссмейстеров на Кубке мира, который прошёл в Индии.

Лучший результат показал Андрей Есипенко, занявший третье место и получивший возможность сыграть на турнире претендентов.

«Турнир для наших шахматистов сложился по-разному. Как я говорил ранее, выход Андрея Есипенко в турнир претендентов является большим успехом. Безусловно, удался дебют Алексея Гребнева, он прошёл достаточно далеко по сетке, обыграл в четвёртом круге очень сильного французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, Андрею Есипенко удалось его обыграть только на тай-брейке. На Кубке мира дебютировал также Иван Землянский, он выбил сильного американца Рэя Робсона.

Следующий матч с немцем Маттиасом Блюбаумом явно не удался. Иван действовал очень агрессивно, но не справился с управлением белыми, а чёрными обыграть Блюбаума — непростая задача. Думаю, он наберётся ещё опыта и на следующем Кубке мира пройдёт дальше.

У Даниила Дубова были хорошие шансы пройти Шенкленда, он имел решающий перевес в первой партии матча чёрными, но допустил ошибку и не смог реализовать. На тай-брейке американский шахматист действовал точнее, хотя не являлся фаворитом. Если говорить о других наших шахматистах, то им не удалось показать свой потенциал», – приводит слова Рязанцева ТАСС.

