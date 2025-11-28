Главный тренер мужской сборной по шахматам оценил выступление россиян на Кубке мира

Главный тренер мужской сборной России по шахматам Александр Рязанцев оценил выступление российских гроссмейстеров на Кубке мира, который прошёл в Индии.

Лучший результат показал Андрей Есипенко, занявший третье место и получивший возможность сыграть на турнире претендентов.

«Турнир для наших шахматистов сложился по-разному. Как я говорил ранее, выход Андрея Есипенко в турнир претендентов является большим успехом. Безусловно, удался дебют Алексея Гребнева, он прошёл достаточно далеко по сетке, обыграл в четвёртом круге очень сильного французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва, Андрею Есипенко удалось его обыграть только на тай-брейке. На Кубке мира дебютировал также Иван Землянский, он выбил сильного американца Рэя Робсона.

Следующий матч с немцем Маттиасом Блюбаумом явно не удался. Иван действовал очень агрессивно, но не справился с управлением белыми, а чёрными обыграть Блюбаума — непростая задача. Думаю, он наберётся ещё опыта и на следующем Кубке мира пройдёт дальше.

У Даниила Дубова были хорошие шансы пройти Шенкленда, он имел решающий перевес в первой партии матча чёрными, но допустил ошибку и не смог реализовать. На тай-брейке американский шахматист действовал точнее, хотя не являлся фаворитом. Если говорить о других наших шахматистах, то им не удалось показать свой потенциал», – приводит слова Рязанцева ТАСС.