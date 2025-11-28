Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чемпионат» получил награду Национальной спортивной премии

«Чемпионат» получил награду Национальной спортивной премии
Комментарии

Крупнейший российский спортивный портал отметили за поддержку значимых инициатив и работу редакции

27 ноября 2025 года в Москве, в городской усадьбе А.К. Разумовского, прошла 16-я торжественная церемония вручения Национальной спортивной премии, которая стала одной из самых престижных государственных наград в области физической культуры и спорта. «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) победил в номинации «Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция».

Фото: «Чемпионат»

Мероприятие открыл министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Награду «Чемпионата» получил главный редактор Вячеслав Опахин.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Спасибо за эту награду! Это премия не бренду, а людям – всей большой команде «Чемпионата». Каждый вносит свой вклад в создание лучшего в России медиа о спорте. Благодарю организаторов премии за признание наших усилий. Хочу сказать спасибо и нашим пользователям, которые каждый день с нами, также безумно влюблены в спорт и помогают нам становиться лучше. Теперь планка ещё выше, и мы продолжим держать уровень, развивать «Чемпионат» и делать его лучше!»

Фото: «Чемпионат»

В 2025 году редакция «Чемпионата» отметила свое 20-летие и реализовала значимые спецпроекты, такие как интерактивный лендинг «Легенды «Чемпионата», 20 ключевых спортивных событий 2005-2025 годов, а также совместно с компанией FORWARD запустила капсульную коллекцию повседневной спортивной одежды и другие.

Национальная спортивная премия – главная отраслевая награда, которая учреждена Правительством РФ и выступает ориентиром для развития сообщества страны. В 18 номинациях премии отражены ключевые направления спортивной деятельности, среди которых «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Тренер года», «Лучший журналист», «Лучшая редакция» и другие. В церемонии награждения приняли участие почётные гости, включая членов Правительства и Администрации Президента России.

Информационные справки:

«Чемпионат» – лидер среди спортивных порталов Рунета. Занимает первое место среди спортивных СМИ по количеству уникальных пользователей (Mediascope, 2025, LiveInternet, 2025), входит в топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли России по данным «Медиалогии», 2025. «Чемпионат» предлагает читателям быстрое и полное освещение всех главных событий в мире спорта: подробную статистику матчей, аналитические материалы, эксклюзивные интервью со спортсменами и представителями спортивной индустрии, фото, видео и live-трансляции. Входит в медиахолдинг Rambler&Co.

Rambler&Co – крупнейший медиахолдинг России по объему аудитории цифровых ресурсов, 40% пользователей Рунета ежемесячно. СМИ холдинга каждый день публикуют наиболее полную картину дня, оперативно освещают мировые события и создают мультиканальный контент, соединяющий журналистские стандарты, технологические инновации и социальную ответственность. В Rambler&Co входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», LLM-портал «Рамблер» и ряд других медиаактивов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android