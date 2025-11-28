Скидки
Российская сборная по дзюдо получила нашивки на форму с надписью «RUS»

Комментарии

Сборная России по дзюдо, получившая официальный допуск до международных стартов под национальным флагом, теперь сможет иметь на соревновательной форме нашивки с надписью «RUS». Согласно опубликованным Федерацией дзюдо России фото, спортсмены уже получили комплект нашивок, на которых указана представляемая ими страна.

Первым за долгое время турниром под флагом страны для российских дзюдоистов станет турнир «Большого шлема», который пройдёт в столице ОАЭ Абу-Даби с 28 по 30 ноября.

Фото: Марина Майорова, Федерация дзюдо России

Фото: Марина Майорова, Федерация дзюдо России

Фото: Марина Майорова, Федерация дзюдо России

Днём ранее Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала официальный релиз, в котором сообщила, что российские и белорусские атлеты вновь имеют право участвовать в международных стартах с флагом и гимном.

