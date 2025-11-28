European Gymnastics допустил россиян до своих турниров в нейтральном статусе — источник

Российские гимнасты допущены Европейским гимнастическим союзом (European Gymnastics) до участия в стартах, проводимых под эгидой организации, в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Допустили россиян в нейтральном статусе до турниров под эгидой European Gymnastics. Большинством голосов (27 за допуск)», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее россияне получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG). В октябре 2025 года спортсмены приняли участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, где выиграли четыре медали, из которых две — золотые.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдёт в Хорватии. В Болгарии состоится европейское первенство по художественной гимнастике.