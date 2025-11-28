Скидки
«Архиважно». Родионенко — о допуске российских гимнастов до европейских стартов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила новость о том, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил в нейтральном статусе российских спортсменов до участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

«Конечно, мы надеялись, что наши спортсмены получат допуск на европейские старты, но абсолютной уверенности, что это произойдёт сегодня, не было. Для нас это архиважно. Теперь нашим спортсменам открыта дорога к отбору на Олимпийские игры, который пройдёт на ближайшем чемпионате мира. А участвовать в нём возможно только при выступлении на чемпионате Европы», — приводит слова Родионенко ТАСС.

