Дзюдоист Аюб Блиев одержал победу в финале «Большого Шлема»

Российский дзюдоист бронзовый призёр ЧМ-2025 Аюб Блиев одержал победу в финале «Большого Шлема», который в эти дни проходит в Абу-Даби (ОАЭ). В решающей схватке в весовой категории до 60 кг россиянин одолел монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана.

Блиев выступал на соревнованиях под российским флагом. Ранее отечественным дзюдоистам вернули триколор и гимн.

О восстановлении в правах россиян стало известно вчера, 27 ноября. Положительный вердикт в отношении сборной России вынес исполком Международной федерации дзюдо. Решение прокомментировали президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и чемпион мира Инал Тасоев.