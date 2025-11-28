В честь российского дзюдоиста впервые с 2022 года прозвучал гимн и был поднят флаг

Сегодня, 28 ноября, в финале «Большого Шлема» в Абу-Даби (ОАЭ) дзюдоист из России Аюб Блиев одержал победу в весовой категории до 60 кг. В честь него впервые с 2022 года прозвучал российский гимн и был поднят триколор. До этого момента россияне выступали на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) в нейтральном статусе.

Фото: кадр из трансляции

В решающей схватке Аюб Блиев одолел монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана. В этом сезоне российский спортсмен также завоевал бронзу ЧМ и серебро ЧЕ.

О восстановлении в правах россиян стало известно вчера, 27 ноября. Положительный вердикт в отношении сборной России вынес исполком Международной федерации дзюдо. Решение прокомментировали президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и чемпион мира Инал Тасоев.