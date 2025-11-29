Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты игрового дня 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-2-й тур. Результаты 28 ноября:

Группа С.

Уругвай – Германия – 12:38.

Сербия – Исландия – 27:26.

Группа D.

Парагвай – Черногория – 25:34.

Испания – Фарерские острова – 25:27.

Группа Е.

Австрия – Египет – 29:20.

Нидерланды – Аргентина – 32:25.

Группа F.

Польша – Китай – 36:20.

Франция – Тунис – 43:18.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.