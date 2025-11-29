Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты игрового дня 28 ноября
В пятницу, 28 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-2-й тур. Результаты 28 ноября:
Группа С.
- Уругвай – Германия – 12:38.
- Сербия – Исландия – 27:26.
Группа D.
- Парагвай – Черногория – 25:34.
- Испания – Фарерские острова – 25:27.
Группа Е.
- Австрия – Египет – 29:20.
- Нидерланды – Аргентина – 32:25.
Группа F.
- Польша – Китай – 36:20.
- Франция – Тунис – 43:18.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.
