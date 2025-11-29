Скидки
Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 29 ноября

Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 29 ноября
Сегодня, 29 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Пройдут матчи 2-го и 3-го туров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 29 ноября, 2-й тур (время московское)

Группа А:

20:00. Румыния — Япония;
22:30. Хорватия — Дания.

Группа В:

20:00. Швейцария — Сенегал;
22:30. Иран — Венгрия.

Группа G:

20:00. Бразилия — Чехия;
22:30. Куба — Швеция.

Группа Н:

20:00. Ангола — Южная Корея;
22:30. Казахстан — Норвегия.

3-й тур:

Группа С:

22:30. Исландия — Уругвай.

Группа D:

22:30. Фарерские острова — Парагвай.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

