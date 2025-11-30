Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Петрусёва умерла на 71-м году жизни

Чемпионка Олимпийских игр 1980 года и обладательница трёх бронзовых медалей Олимпиады (1980, 1984) конькобежка Наталья Петрусёва скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Вчера мир конькобежного спорта понёс большую утрату — ушла из жизни выдающаяся спортсменка Наталья Анатольевна Петрусёва. Наталья Петрусёва была одной из ярчайших звёзд советского спорта. Она внесла значительный вклад в историю отечественного и мирового конькобежного спорта. Её достижения навсегда останутся примером мужества, силы воли и преданности своему делу.

Кроме блестящей спортивной карьеры, Наталья Петрусёва проявила себя и как успешный тренер. После завершения выступлений на льду она посвятила себя развитию молодого поколения спортсменов, передавая опыт молодым российским конькобежцам.

Одним из значимых этапов её тренерской деятельности стала работа со сборной России перед Олимпийскими играми 2002 года. Благодаря её профессионализму и глубоким знаниям многие спортсмены смогли достичь высоких результатов и проявить себя на международной арене.

Светлая память о Наталье Петрусёвой останется в сердцах всех поклонников спорта, коллег и друзей. Мы будем помнить её талант, целеустремлённость и высокие спортивные победы», — сообщила пресс-служба организации.