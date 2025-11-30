Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты игрового дня 29 ноября
В субботу, 29 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. В рамках игрового дня состоялось восемь матчей группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 2-й тур. Результаты 29 ноября:
Группа А:
- Румыния — Япония – 31:27.
- Хорватия — Дания – 24:35.
Группа В:
- Швейцария — Сенегал – 25:24.
- Иран — Венгрия – 13:47.
Группа G:
- Бразилия — Чехия – 28:22.
- Куба — Швеция – 17:46.
Группа Н:
- Ангола — Южная Корея – 24:23.
- Казахстан — Норвегия – 16:41.
Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.
