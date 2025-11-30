Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты игрового дня 29 ноября

В субботу, 29 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. В рамках игрового дня состоялось восемь матчей группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 2-й тур. Результаты 29 ноября:

Группа А:

Румыния — Япония – 31:27.

Хорватия — Дания – 24:35.

Группа В:

Швейцария — Сенегал – 25:24.

Иран — Венгрия – 13:47.

Группа G:

Бразилия — Чехия – 28:22.

Куба — Швеция – 17:46.

Группа Н:

Ангола — Южная Корея – 24:23.

Казахстан — Норвегия – 16:41.

Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.