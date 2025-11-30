Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Пройдут матчи 2-го и 3-го туров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 30 ноября, 2-й тур — 3-й тур (время московское):

17:30. Исландия — Уругвай.

17:30. Фарерские острова — Парагвай.

17:30. Польша — Тунис.

20:00. Германия — Сербия.

20:00. Черногория — Испания.

20:00. Австрия — Аргентина.

20:00. Китай — Франция.

22:30. Египет — Нидерланды.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.