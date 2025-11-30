Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в финале «Большого шлема»

Чемпион мира российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в финале турнира «Большого шлема» в весовой категории до 100 кг, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). В решающем поединке он победил соотечественника Идара Бифова.

Бронзовыми призёрами стали Николоз Шеразадишвили (Испания) и Леонардо Гонсалвес (Бразилия).

Ранее россиянин Аюб Блиев одержал победу в финале «Большого шлема». В решающей схватке в весовой категории до 60 кг россиянин одолел монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана.

Соревнования в Абу-Даби стали первыми после решения вернуть российским дзюдоистам триколор и гимн. Положительный вердикт в отношении сборной России вынес исполком Международной федерации дзюдо.