Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро на турнире «Большого шлема»

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио по дзюдо Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль турнира «Большого шлема», который проходит в Абу-Даби. В финале весовой категории свыше 100 кг он уступил представителю Монголии Гончигсурену Батхуягу.

29-летний Тамерлан Башаев является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. За свою карьеру он завоевал серебро (2021) и бронзу (2024) чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы 2020 года.

Соревнования в Абу-Даби стали первыми после решения вернуть российским дзюдоистам триколор и гимн. Положительный вердикт в отношении сборной России вынес исполком Международной федерации дзюдо.