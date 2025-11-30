Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро на турнире «Большого шлема»

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро на турнире «Большого шлема»
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио по дзюдо Тамерлан Башаев завоевал серебряную медаль турнира «Большого шлема», который проходит в Абу-Даби. В финале весовой категории свыше 100 кг он уступил представителю Монголии Гончигсурену Батхуягу.

29-летний Тамерлан Башаев является бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. За свою карьеру он завоевал серебро (2021) и бронзу (2024) чемпионатов мира, а также золото чемпионата Европы 2020 года.

Соревнования в Абу-Даби стали первыми после решения вернуть российским дзюдоистам триколор и гимн. Положительный вердикт в отношении сборной России вынес исполком Международной федерации дзюдо.

Материалы по теме
Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в финале «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android