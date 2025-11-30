«Только гордость, больше ничего». Дзюдоист Адамян — о золоте на турнире «Большого шлема»

Российский дзюдоист Арман Адамян, победивший в финале турнира «Большого шлема» своего соотечественника Идара Бифова в весовой категории до 100 кг, прокомментировал свою победу и заявил, что был рад слышать национальный гимн на награждении.

Турнир «Большого шлема» по дзюдо, который проходит в Абу-Даби, стал для россиян первым за долгое время, где они смогли выступить с флагом и гимном страны.

«Гимн — наша гордость, наше, можно сказать, имя, и я безумно-безумно рад, что сегодня уже во второй раз на этом турнире он прозвучал. Дай бог, будет и третий — может, ещё Тамерлан Башаев в финале победит. Сейчас в душе только гордость, больше ничего. Я только здесь понял, что последним из наших ребят слышал гимн в свою честь перед тем, как нас этого лишили.

В финале я где-то чуть-чуть расслабился, полежал и мысленно как-то отошёл, поэтому, я думаю, где-то ошибку допустил. Но я сегодня на 100% готов был — такая уверенность во мне была, спокойствие. Но так получилось, создал интерес дополнительный для зрителей, чуть понервничали и мои болельщики, и те, кто был за Идара», — приводит слова Адамяна ТАСС.