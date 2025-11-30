«Чеховские медведи» дома обыграли «Динамо-Сунгуль» в матче Суперлиги

В воскресенье, 30 ноября, состоялся матч мужской гандбольной Суперлиги — 2025/2026, в котором клуб «Чеховские медведи» Чехов обыграл «Динамо-Сунгуль» Челябинск. Встреча, которая прошла в Московской области, завершилась победой хозяев со счётом 39:31 (20:13).

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинск) — 39:21 (20:13, 19:18).

«Чеховские медведи» после 11 матчей имеют в активе 15 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Динамо-Сунгуль» набрало 11 очков после 11 игр и находится на седьмой строчке общего зачёта.