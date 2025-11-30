Скидки
Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира «Большого шлема» в Абу-Даби

Комментарии

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачёте турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (ОАЭ). Спортсмены завоевали шесть медалей — две золотые и четыре серебряные.

Второе место заняла команда Японии (две золотые и две бронзовые медали). Тройку лидеров замкнули представители Германии (две золотые медали).

Золото России принесли Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг). Серебряными призёрами стали Мурад Чопанов (до 66 кг) Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг), Идар Бифов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Соревнования в Абу-Даби стали первыми после решения вернуть российским дзюдоистам триколор и гимн. Положительный вердикт в отношении сборной России вынес исполком Международной федерации дзюдо.

