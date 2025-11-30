Российский шахматист, гроссмейстер и двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий поделился своим прогнозом на предстоящий шахматный цикл.

«Как оценить шансы Есипенко? Сложно сказать. Он точно не провалится — у него очень плотный стиль игры, он надёжен, хорошая «кладка». Но в таком турнире нужно ещё и выигрывать партии. Несомненно, там будет у кого выиграть — тот же, условно, Блюбаум будет немного выделяться среди остальных. Но в целом люди будут рисковать: кто-то вроде Прагнанандхи или Каруаны. Например, Кирилл Алексеенко — когда он вышел в турнир претендентов, у него рейтинг тоже был где-то 2690. И он хорошо провёл второй круг, постепенно крепчал, но в какой-то момент ему чего-то не хватило, и он начал проигрывать партии. Андрей, конечно, посильнее, чем Кирилл тогда, но прогнозировать всё равно трудно.

Сможет ли Гукеш удержать титул? Я думаю, что если выйдет Каруана — точно нет. Ни единого шанса. Конечно, многое зависит от места проведения матча за первенство мира, но Каруана — колоссальный фаворит, особенно в матче.

Прогнозировать турнир претендентов вообще трудно. По качеству игры, наверное, два фаворита — Прагнанандха и Каруана. В Накамуру я не верю: возраст, да и играет он сейчас объективно не очень. Другие шахматисты тоже играют хорошо, но когда речь идет о необходимости выигрывать партии у крепких соперников — им как будто сложнее.

Так что я бы назвал троицу фаворитов: Каруана, Прагнанандха… и, может быть, ещё кто-то, но сказать сложно. У Аниша, если честно, мало шансов, хотя, может, он и воспрянет духом. Да, он набрал +5 в Самарканде, но многое тогда сложилось в его пользу.

В целом кто угодно может выстрелить. В Гукеша тоже, кроме меня, никто не верил перед Торонто — а в итоге именно он выиграл. Тогда, мне кажется, все ставили на меня, а я сам ставил на Гукеша. Понятно, что Накамура высоко стоит по рейтингу, Каруана — тоже. И по совокупности факторов именно Каруана, если будет хорошо готов, выглядит главным претендентом», — сказал Непомнящий во время прямого эфира на своём YouTube-канале.