Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в Олимпиаде в Италии

Российские шорт-трекисты по итогам заключительного этапа Мирового тура, проходившего в Нидерландах, завоевали две квоты для участия в предстоящих Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в феврале в итальянском Милане.

Спортсмены из России выиграли квоты на дистанциях 1000 и 1500 м у мужчин и 500 и 1000 м у женщин. Квоты шорт-трекистов не являются именными.

После подтверждения квот, которое ожидается 12-14 декабря, право на участие в Олимпиаде получат один мужчина и одна женщина. Также подтверждение нейтрального статуса спортсменов потребуется от МОК. Имена участников будут разглашены после получения подтверждения, о чём сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителя Союза конькобежцев России.

«Имена участников будут озвучены после официального подтверждения квот», — приводит слова источника ТАСС.