Сидни Маклафлин и Арман Дюплантис стали спортсменами года по версии Worla Athletics

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Сидни Маклафлин и двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис признаны спортсменами года по версии Worls Athletics.

В номинации «Дорожка» победителями стали Сидни Маклафлин и Эммануэль Ваньони. В номинации «Технические виды» — Арман Дюплантис и австралийка Никола Олислагерс. «Шоссе» — испанка Мария Перес и Себастиан Саве из Кении.

Арман Дюплантис на чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,30 м. Сидни Маклафлин на ЧМ-2025 в Токио одержала победу на дистанции 400 м с барьерами, установив новый рекорд чемпионатов мира – 47,78 секунды, что является вторым результатом в истории после мирового рекорда Мариты Кох из ГДР, который был установлен в 1985 году (47,60). Также Маклафлин обладает мировым рекордом на дистанции 400 м с барьерами – 50,37.