Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. В рамках игрового дня состоялись восемь матчей 2-го и 3-го туров предварительного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 2-й тур. Результаты 30 ноября:

Группа F: Польша – Тунис – 29:26;

Группа Е: Австрия – Аргентина – 27:23;

Группа F: Китай — Франция — 21:47;

Группа Е: Египет — Нидерланды — 15:37.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 3-й тур. Результаты 30 ноября:

Группа С. Исландия — Уругвай — 33:19;

Группа D. Фарерские острова — Парагвай — 36:25;

Группа С. Германия — Сербия — 31:20;

Группа D. Черногория — Испания — 26:31.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.