Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 30 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 30 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. В рамках игрового дня состоялись восемь матчей 2-го и 3-го туров предварительного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 2-й тур. Результаты 30 ноября:

  • Группа F: Польша – Тунис – 29:26;
  • Группа Е: Австрия – Аргентина – 27:23;
  • Группа F: Китай — Франция — 21:47;
  • Группа Е: Египет — Нидерланды — 15:37.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 3-й тур. Результаты 30 ноября:

  • Группа С. Исландия — Уругвай — 33:19;
  • Группа D. Фарерские острова — Парагвай — 36:25;
  • Группа С. Германия — Сербия — 31:20;
  • Группа D. Черногория — Испания — 26:31.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу (ж)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу (ж)
Материалы по теме
Лидеры гандбольной Суперлиги будут рубиться за первое место. Кто окажется сильнее?
Лидеры гандбольной Суперлиги будут рубиться за первое место. Кто окажется сильнее?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android