Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Пройдут матчи 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 1 декабря, 3-й тур (время московское):

20:00. Сенегал — Иран.

20:00. Чехия — Куба.

20:00. Южная Корея — Казахстан.

20:00. Япония — Хорватия.

22:30. Венгрия — Швейцария.

22:30. Дания — Румыния.

22:30. Норвегия — Ангола.

22:30. Швеция — Бразилия.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.