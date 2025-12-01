Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионку мира по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина

Чемпионку мира по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в Пхёнчхане нидерландскую конькобежку Ютту Лердам сбил автомобиль, об этом спортсменка сообщила в видео, размещённом в своём аккаунте в TikTok.

В результате происшествия Лердам получила ушибы и ссадины на подбородке и левой руке. По словам конькобежки, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель автомобиля увлёкся общением в телефоне и выехал на встречную полосу движения. После он совершил наезд на спортсменку, которая в это время выполняла тренировку на велосипеде.

26-летняя Лердам завоевала серебро Олимпиады-2026 на дистанции 1000 м. Помимо этого, она является шестикратной чемпионкой мира.

В сезоне-2025/2026 нидерландская конькобежка одержала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити на дистанции 1000 м, а также стала второй на 500 м.

Материалы по теме
Вы не поверите, кого признали спортсменкой года в России! Кто такая Яна Бурлакова?
Вы не поверите, кого признали спортсменкой года в России! Кто такая Яна Бурлакова?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android