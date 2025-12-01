Чемпионку мира по конькобежному спорту Ютту Лердам сбила машина

Серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в Пхёнчхане нидерландскую конькобежку Ютту Лердам сбил автомобиль, об этом спортсменка сообщила в видео, размещённом в своём аккаунте в TikTok.

В результате происшествия Лердам получила ушибы и ссадины на подбородке и левой руке. По словам конькобежки, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель автомобиля увлёкся общением в телефоне и выехал на встречную полосу движения. После он совершил наезд на спортсменку, которая в это время выполняла тренировку на велосипеде.

26-летняя Лердам завоевала серебро Олимпиады-2026 на дистанции 1000 м. Помимо этого, она является шестикратной чемпионкой мира.

В сезоне-2025/2026 нидерландская конькобежка одержала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити на дистанции 1000 м, а также стала второй на 500 м.