Спортивный портал «Чемпионат» рассказал, как технологии меняют спорт уже сегодня

В конце ноября 2025 года в Москве прошёл ряд крупных мероприятий с участием главного редактора портала «Чемпионат» Вячеслава Опахина.

27 ноября в «Лужниках» Вячеслав выступил модератором кейс-сессии «Контент решает: как влюбить в спорт через диджитал-маркетинг?» в рамках «Спорт Бизнес Конгресса». Спикеры обсудили, как спортивный контент формирует вовлечённость аудитории и превращает зрителя в фаната.

Сессия объединила лидеров спортивного маркетинга, медиапроизводства и digital-коммуникаций, среди которых руководитель Juice Sport Илья Исаев, основатель МЯЧ Production Александр Журавлёв, директор департамента коммуникаций и брендинга БК «Зенит» Владислав Церковный, специалист по продвижению в социальных сетях RCC Ирина Гаджигер, автор и ведущий канала «Всё хОКкей» Иван Трегубов, основатель компании Playmaker Адель Бурганов, руководитель спортивных digital & SMM проектов Кинопоиска Наталья Павлова, блогер, автор телеграм--канала «Игорь, как дела?» Игорь Лазорин.

В пятницу, 28 ноября, Вячеслав Опахин провёл дискуссию «Искусственный интеллект для социального спорта» на конференции «Спорт и общество: правила игры», организатором которой выступает благотворительный фонд Владимира Потанина. Спикеры обсудили перспективы развития, возможности и риски искусственного интеллекта для персонализации, доступности и безопасности спортивных активностей, фиджитал-технологии, а также платформенные решения поддержки спортивных проектов в благотворительности.

Обсуждение затронуло и вопрос доступности технологий. Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» привёл пример бюджетных российских систем для мониторинга здоровья спортсменов в режиме реального времени. Он также отметил, что, вопреки расхожему мнению, такие системы в России есть и успешно работают. По словам спикера, российские разработки не уступают в качестве, при этом могут быть значительно дешевле зарубежных аналогов, оставаясь при этом полноценными рабочими инструментами для спортивных школ и команд.

В сессии приняли участие генеральный директор компании «Фоксхаунд», экс-президент федерации компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко, директор по развитию Ассоциации гольфа России Ольга Валова, директор Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов и руководитель магистратуры Public Health Sciences Университета ИТМО, эндокринолог, главный врач Клиники Фомина в Санкт-Петербурге Евгения Соколова.

