Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте

Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте
Тренер сборной России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер в возрасте 86 лет. Причины смерти не сообщаются. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Федерация гимнастики России с глубоким прискорбием сообщает о кончине Олега Гавриловича Запорожченко — одного из ведущих специалистов в области прыжков на батуте, внёсшего значимый вклад в развитие отечественного спорта. Он входил в число сильнейших спортсменов страны своего времени, участвовал в становлении национальной школы прыжков на батуте и последовательно развивал её в тренерской деятельности, подготовив ряд победителей и призёров крупнейших международных соревнований: серебряного призёра Олимпиады 2012 года Дмитрия Ушакова, Ирину Кундиус, Никиту Федоренко и многих других. Федерация гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и коллегам», — говорится в заявлении федерации.

