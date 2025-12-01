Скидки
«Буду только защищать». Дегтярёв — о россиянах, выступающих на международных соревнованиях

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что необходимо поддерживать российских спортсменов, выступающих за рубежом.

«Дорогу осилит идущий. Все наши спортсмены, которые выступают за рубежом в сложнейшей обстановке под колоссальным психологическим и организационным давлением, они герои. Они наши в тылу врага. Медали, которые завоёвывают, привозят в Россию. Я им аплодирую, никогда не буду их осуждать, а буду только защищать и делать всё, чтобы уже в следующий раз они поехали в составе национальной команды. Как мы этого заслуживаем по совокупному вкладу в мировой спорт. Место наше за столом есть, его выгрызли наши предки, а наша задача — полноценно его занять в следующем году», — сказал Дегтярёв в эфире «Матч ТВ».

