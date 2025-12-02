Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу 1 декабря

1 декабря в пяти городах Нидерландов и Германии продолжился женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. Прошли матчи 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Результаты 1 декабря, 3-й тур:
Сенегал — Иран — 30:21;
Чехия — Куба — 44:21;
Южная Корея — Казахстан — 35:17;
Япония — Хорватия — 25:19;
Венгрия — Швейцария — 32:25;
Дания — Румыния — 39:31;
Норвегия — Ангола — 31:19;
Швеция — Бразилия — 27:31.
Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.