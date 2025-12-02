Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, в пяти городах Нидерландов и Германии продолжается женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап. Расписание 2 декабря, 3-й тур (время московское):

17:30. Испания — Сербия.

20:00. Аргентина — Египет.

20:00. Исландия — Черногория.

20:30. Тунис — Китай.

22:30. Нидерланды — Австрия.

22:30. Германия — Фарерские острова.

23:00. Франция — Польша.

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.