«Думала, что свадьба». Яна Егорян — о протестах в Грузии против российских спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян поделилась эмоциями о протестах в Тбилиси (Грузия) против спортсменов из России на чемпионате мира по фехтованию.

— В Тбилиси, в Грузии были же протесты, там сжигали петарды. Люди сжигали российский триколор. То есть какой-то прямо треш в этом смысле происходил.

— Когда были петарды и какие-то протесты возле гостиницы, слышно было вот именно звук фейерверков. Я со своим позитивным мышлением думала, что у кого-то свадьба, день рождения, какой-то праздник, и просто кто-то что-то отмечает. Проснулась, конечно, но через 15−20 минут легла спать. Я старалась вообще не выходить за территорию спорткомплекса. Ну, конечно, были добрые люди, которые считали своим самым важным делом быстренько подбежать ко мне и показать на телефоне: «Яна. Посмотри, видишь, там на улице, что происходит? Вот, смотри». Люди стоят с какими-то самодельными плакатами, где изображена я с Владимир Владимировичем [Путиным], что мы плохие.

— На тебя психологически это давление работает, когда ты знаешь, что внизу стоят люди, которые против твоего выступления, жгут российские флаги и стоят с тобой в обнимку с Путиным?

— Нет, на меня вообще абсолютно это никак не влияло. Во-первых, я родилась в Грузии. Я такая думаю, ну это же моя земля, я здесь родилась, мне помогут. И я всегда понимала, и моя мама всегда говорила о том, что, к сожалению, в нашем мире есть плохие люди, и мы никак не можем на это повлиять. И на зло нужно отвечать только добром. Поэтому даже тем спортсменам, которые нас встречали в зале каким-то негативным взглядом, я во все свои зубы старалась улыбаться и показать, что даже если вы настроены против меня, против страны, в которой я живу, я абсолютно добрый, светлый человек, который приехал показать то, что я умею. Я 20 лет фехтую, и здесь я просто хочу, чтобы вы это увидели, как мы в России это делаем, — сказала Егорян в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».