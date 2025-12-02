Скидки
Главная Другие Новости

«Никогда не смогла бы заработать своим трудом». Егорян — о дорогом подарке от Усманова

«Никогда не смогла бы заработать своим трудом». Егорян — о дорогом подарке от Усманова
Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян рассказала о дорогом подарке от миллиардера Алишера Усманова.

Алишер Усманов — человек, который много-много лет является крупнейшим меценатом фехтования. Это, наверное, главный вид спорта, которым он занимается. У него огромное состояние. И вдруг он узнаёт, что есть теперь такая чемпионка мира. Он позвонил поздравить? Может быть, какой-то дорогой подарок прислал?
— Поздравление, конечно, было. Но, естественно, он обо мне узнал не только сейчас. Потому что за моими плечами есть и другие медали. Естественно, всегда, когда мы выигрывали какие-то большие турниры, такие как чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада, он поздравлял.

— Лично?
— Кого-то лично поздравляет…

— Ну, вас?
— Меня лично поздравлял, да. Это, конечно, честь, очень приятно. Но меня и Владимир Владимирович [Путин] поздравил — в телеграмме, конечно, личного звонка не было.

— Я к чему веду. Был ли какой-то подарок дорогой? Может быть, не от Алишера Усманова, а от кого-то другого. Такие акты: «Принесла победу — хочу сделать тебе что-то крутое, особенное».
— В 2012 году в Москве было первенство мира, на котором мне удалось завоевать золото для нашей страны. Я ещё была юниоркой. И первый такой большой, крупный подарок — это Алишер Бурханович подарил мне квартиру. Конечно, это человек невероятный.

— Круто, в таком возрасте!
— Да, я была совсем молода. Мне было 18 лет.

— И уже своя квартира!
— Своя квартира в Куркине, на которую, конечно, я никогда не смогла бы заработать своим трудом. Это была мотивация ещё на долгие годы для того, чтобы продолжать работать.

— А как это было?
— Всё проходило через президента нашей федерации — Ильгара Мамедова.

— Ты пришла к президенту федерации, и он говорит: «У меня для тебя есть новость…»
— «Выбирай квартиру!» Постоянно жила на съёмных квартирах. Пришла выбирать квартиру. Учитывая, в каком жилье я жила. Просто увидела квартиру с нормальными обоями, с одинаковыми дверьми, уже стояла кухня, абсолютно вся мебель в квартире была. И я [говорю]: «Я больше ничего не буду смотреть! Всё! Давайте побыстрее, берем её! И переезжаем в неё жить!» Очень быстро оформили эту квартиру на меня, и мы с мамой переехали. У меня перестала болеть голова по поводу того, где мне жить. Это сразу позволило ещё больше времени уделять тренировочному процессу, — сказала Егорян в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Думала, что свадьба». Яна Егорян — о протестах в Грузии против российских спортсменов
Новости. Другие

