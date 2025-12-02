Подведены итоги конференции Фонда Потанина «Спорт и общество: правила игры»

27 и 28 ноября в креативном пространстве «Новый Манеж» состоялась ежегодная конференция «Спорт и общество: правила игры» Фонда Потанина, которая в этом году прошла при поддержке Национальных проектов России и государственной программы «Спорт России». Профессиональные спортсмены, эксперты и авторы проектов говорили о роли социального спорта как одного из драйверов общественных изменений.

В рамках секции «От стадиона к городу: как спортивная инфраструктура меняет регионы России» спикеры обсудили влияние спортивной инфраструктуры на развитие городов и качество жизни их жителей. Самым заметным примером, безусловно, являются масштабные арены, которые появляются в городах после проведения в них крупных международных соревнований.

Фото: пресс-служба Фонда Потанина

В секции «Образ жизни: наши истории», которую модерировала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, благополучатели Фонда Потанина представили свои проекты и рассказали, как регулярная физическая активность положительно влияет на самые разные группы населения.

Директор благотворительного фонда «ТАК надо!» Татьяна Башкатова рассказала о проекте «Победю туберкулёз»: команда организует спортивные ЛФК-занятия в детских больницах, выезды «спортивных десантов» в санатории, обновляет в больницах спортплощадки, помогает закупать инвентарь и игрушки и в целом создаёт среду, в которой движение становится частью реабилитации, а дети находят живое общение и опору. Основатель Центра развития спорта и творчества «Достижение» Павел Ероха представил проект «Серебряный спорт Карелии», который включает в себя более 12 видов спортивной активности для людей старшего возраста, а также профильное обучение тренеров в муниципалитетах. Организатор проекта 5 вёрст в Митине Максим Кравченко поделился историями о регулярных забегах в парке Митино.

Фото: пресс-служба Фонда Потанина

На сессии «Сила примера: от историй чемпионов к массовому спорту» участники обсудили, как спортивные достижения и публичность атлетов популяризируют благотворительность и массовый спорт. На сессии «Искусственный интеллект для социального спорта» эксперты рассмотрели технологии как инструмент социальной инклюзии. Участникам рассказали об уникальных решениях, среди которых «умный» футбольный мяч для незрячих футболистов и робот-компаньон для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, эксперты обсудили, как фитнес-гаджеты помогают людям, особенно молодёжи, обратить внимание на показатели своей физической активности и тем самым задуматься о занятиях спортом и здоровом образе жизни.

Однако спорт сегодня прочно связан не только с цифровыми решениями, но и с творчеством: этому была посвящена сессия «Спорт в искусстве, искусство в спорте». Так, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва рассказала о синтезе синхронного плавания и театра в своём проекте «Русский театр на воде». Хранитель отдела живописи первой половины XX века Государственной Третьяковской галереи Наталья Чернышева совершила экскурс в историю живописи, показав, как развивалась тема атлетизма в искусстве: от идеальных форм «Давида» Микеланджело до советских «Физкультурников» Александра Дейнеки. Руководитель выставочного отдела Мультимедиа Арт Музея Мария Лаврова, в свою очередь, показала на примере работ Александра Родченко и других мастеров, как спортивная фотография стала не просто документом, а мощным инструментом отражения культурных кодов и социальных установок эпохи.