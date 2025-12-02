«Мне было обидно». Егорян — о реакции болельщиков на золото ОИ-2016

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян вспомнила о победе на Олимпийских играх — 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

— Не было такого, что обида общей массы за проигрыш Великой тогда больше, нежели чем счастье за твоё золото?

— Как сказала Ольга Бузова, мои люди всегда со мной. И я придерживаюсь этого мнения. Конечно, когда ты приезжаешь в страну и практически каждое какое-то издание пишет о том, как жаль, что проиграла Соня, а не как круто, что две российские спортсменки привезли золото и серебро, конечно, мне было обидно. Мне 22 года. Мне кажется, что теперь мир мне по колено. Я вообще звезда, но все почему-то считают, что это случайная победа. Никакой случайной победы. Я заработала эту медаль собственным трудом, всеми силами, я очень много всего вложила в эту победу. Сейчас, даже когда кто-то пытается в шутку подколоть меня, задеть: «Ты же случайно это выиграла». Говорю, ребят, хотите так думать? Пожалуйста. Я знаю, что это моя медаль, и всё. Доказывать другим людям не имеет никакого смысла. Самое важное мнение — это мнение моих родителей, мнение моих близких друзей, моей семьи, — сказала Егорян в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».