Яна Егорян оценила фильм «На острие», в котором затронуто её противостояние с Великой

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян оценила фильм «На острие», снятый по мотивам её противостояния с Софьей Великой в финале Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

— Ты же наверняка смотрела фильм, который снят по, скажем так, мотивам твоего противостояния с Соней Великой.

— Да, смотрела.

— Как тебе?

— Как фильм художественный про фехтование? Супер. Но, конечно, есть но. Очень много сообщений приходило: «А правда, что Соня Великая вас готовила к Олимпиаде?» И, конечно, меня это задевало, потому что люди смотрят фильм, принимают всё за чистую монету, и у них создаётся впечатление неправдивое. Вот, естественно, мне с этой точки зрения не нравилось.

— Но я правильно понимаю, что ты никак не влияла и не могла повлиять на сценарий, с тобой не разговаривали до съёмок фильма? То есть ты это увидела просто как продукт в телеке?

— У нас была одна встреча, где нам сказали, что это художественный фильм. Поэтому никто с нами не советовался, не спрашивал. Но, например, Стася (Милославская, актриса. – Прим. «Чемпионата») мне написала. Мы с ней встретились, мы с ней общались. Ей было интересно вообще, что за спорт. Она всё равно спрашивала какие-то там фишечки, которые… Я рассказывала, я с большими серёжками всегда фехтовала, у людей возникал вопрос, ну как так, это же неудобно. На эмоциях срываешь маску и можешь себе просто ухо порвать. Получится неприятненько, больненько. И мы встречались со Стасей, общались, я ей рассказывала какие-то тонкости. По сей день общаемся, она приезжает на мои соревнования детские, которые я организовываю. Фильм хороший, я знаю, что, вполне возможно, будет продолжение. Очень-очень здорово, что есть фильм современный про фехтование, который даёт возможность людям окунуться хоть немного в наш вид спорта. И в том числе благодаря этому кино дети начали приходить на фехтование, потому что захотелось, — сказала Егорян в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».