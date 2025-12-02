Подведены итоги «Спорт Бизнес Конгресса» — 2025

27-28 ноября на Большой спортивной арене «Лужники» при поддержке Министерства спорта России прошёл «Спорт Бизнес Конгресс» – ключевое событие для спортивного бизнеса и индустрии. Мероприятие собрало 1975 участников, а в деловой программе выступили 186 экспертов.

На выставке «Спорт Бизнес Конгресса» 27 компаний представили решения для строительства и управления спортивной инфраструктурой, маркетинга, цифровых сервисов и развития массового спорта.

Вновь подтвердил свою эффективность формат Бизнес-клуба СБК. В комфортных условиях и с поддержкой специалистов Конгресса прошло 40 B2B-встреч, каждая из которых имеет потенциал перерасти в заключенный контракт.

Фото: пресс-служба СБК

«Спорт Бизнес Конгресс» – 2025:

1975 участников;

186 спикеров;

27 компаний-экспонентов;

более 34 часов деловой программы;

40 B2B-встреч бизнес-клуба.

В течение двух дней на площадке Конгресса работала многоформатная программа: выставка, пленарные дискуссии, отраслевые сессии, практические кейс-панели и бизнес-клуб. В числе участников – представители федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций, лиг и федераций, профессиональных клубов, девелоперов, инвесторов, операторов спортивных объектов, технологических стартапов и образовательных организаций.

Фото: пресс-служба СБК

«Сегодня спорт становится точкой пересечения интересов государства, бизнеса и общества. Только так мы можем эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и расширить взаимодействие. Желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы – ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет», – сказала Александра Зайцева, заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации, оглашая приветственное слово Министра спорта России Михаила Дегтярёва.

Деловая программа включала 24 сессии и панельных дискуссий. Основными темами стали: Мастер-класс. Аффирмация на успех или как упаковать свой проект, чтобы его поддержали? Экспертная сессия. Как захантить лучших специалистов в спорте? Панельная дискуссия. Спорт 2030: где деньги? — инвестиции, трансформация рынка и новые правила игры в спортивной индустрии ближайших пяти лет. Кейс-сессия. Жизнь после строительства. Как обеспечить долгосрочную эффективность спортивных арен? Управление, доход и долгосрочная отдача.

Кейс-сессия. На старт. Внимание. Массовый спорт. Как создать уникальное событие, которое хотят все?

Кейс-сессия. Big Data = Big Win. Как большие данные и технологии помогают спортивному бизнесу зарабатывать.

Панельная дискуссия. Поколение побед. Развитие детско-юношеского спорта как национальный приоритет.