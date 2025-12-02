Егорян — о Великой: все встречи перед ОИ заканчивались победой в мою пользу

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян высказалась о соперничестве с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой.

— Софья Великая и золото, которое ты у неё увела, можно сказать, из-под носа в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Можно сказать, что у вас вся жизнь вот до этой Олимпиады это такое настоящее большое соперничество?

— Я думаю, нет. Так нельзя сказать, потому что большая разница в возрасте. Соня жила уже с жизнью во взрослых соревнованиях, уже ездила, выигрывала чемпионаты Европы, мира. И о моём существовании, думаю, она узнала только как раз таки в момент, когда я перешла в сборную тренироваться. Именно такое противостояние спортивное и, наверное, понятие, что я конкурентоспособна, оно как раз появилось примерно за три года, за четыре года до Олимпиады, когда я стабильно начала ездить по взрослым соревнованиям, и борьба была на равных. То есть то она меня выиграла, то я её выигрываю.

— То есть она уже понимала, что ты сильный соперник?

— Это нужно у неё спросить, понимала она это или нет. Но весь сезон перед Олимпиадой, все встречи, которые у нас были, заканчивались победой в мою пользу. Поэтому на Олимпиаду, когда я ехала, я не переживала. Потому что я знала, как мне нужно с ней фехтовать.

— Ты знала, как её победить?

— Да, — сказала Егорян в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».