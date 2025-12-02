Егорян рассказала, считает ли, что за Великую болели больше из-за национального фактора

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании Яна Егорян рассказала, считает ли, что на Олимпийских играх — 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за Софью Великую россияне болели больше из-за национального фактора.

— Я смотрела перед интервью все эти материалы постолимпиадные. Ну, действительно обидно, потому что как будто вся страна болела за Великую. Ты думаешь, это было связано просто с её фан-базой, уже сложившейся, или думала ли ты над тем, что там мог сыграть ещё и национальный фактор? Потому что всё-таки, ну, вот Соня Великая, это как будто такая очень русская фамилия для человека. А ты и твоя фамилия Егорян, ну, как будто… Не думаешь ли ты, что вот этот национальный фактор… Что ты подсознательно, ну, вот как армянка, да, а вот русская, это наша Софья Великая.

— Нет, вообще никогда таких мыслей не было. У Сони огромная фан-база. Она известна, у неё было очень много титулов. На предыдущей Олимпиаде она становится второй. И, конечно же, да, вся страна ждёт. Так, вот сейчас Великая приедет и заберёт своё золото. И, конечно, никто не знал, что есть такая Яна Егорян, которая потихонечку, аккуратненько вот так вот приближается к этому золоту.

— Но тут ещё, понимаешь, я думаю, трагедия, что было очевидно, что для неё это последний шанс взять золото, ну, просто по возрасту и по… Как бы учитывая нынешнюю обстановку и так далее.

— Я думаю, что многие телезрители, они не смотрят так далеко. Просто играет любовь. Любовь зрителя. Если ты медийный, если ты… Ещё есть такая фамилия запоминающаяся. Соня Великая. Как такую фамилию вообще забыть? И все эти факторы всегда играли в её пользу. Она замечательный, светлый человек. Очень добрая, открытая. Всегда общается со всеми. Нет каких-то там задираний носа, что я звезда или что-то в этом духе, — сказала Егорян в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».